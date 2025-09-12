Gilas posibleng moduwa sa PBA

Gikonsiderar sa Philippine Basketball Association (PBA) nga mopahigayon og in-season tournament, sama sa gibuhat sa National Basketball Association (NBA) apan moimbitar ang PBA og teams gikan sa laing nasod.
Lakip kini sa nahisgutan atol sa tinuig nga planning session sa PBA board niadtong Huwebes, Septiyembre 11, 2025 (PH time), sa Las Vegas, USA.
Ang Macau Black Bears, Hong Kong Eastern, ug usa ka Indonesian ballclub nahilakip sa mga ningpadayag og intensyon nga mopakita og aksiyon sa in-season tournament nga giplano sa PBA alang sa 50th Season niini nga sugdan karong Oktubre 5.
Sa orihinal nga plano, usa sa tulo ka teams nga nahisgutan imbitaron unta nga mosalmot isip guest team sa usa ka regular conference apan bisan usa dili puwede makasalmot sa bisan asa sa tulo ka conferences sa PBA tungod sa isyu sa skedyul.
Kini maoy hinungdan nga nakahunahuna og in-season tournament ang PBA.
“Yung Macau gusto sa all-Filipino, kaso may mga imports sila. So hindi kami pumayag,” pasabot ni Commissioner Willie Marcial nga napatik sa Spin.ph.
“Yung (Hong Kong) Eastern naman nag beg-off na. Tapos si Indonesia ang tagal ng communication from their end, kasi siguro medyo magulo ngayon dun.”
Lakip sa mga gikonsiderar nga paapilon sa in-season tournament mao ang Gilas Pilipinas isip tipik sa preparasyon niini alang sa FIBA World Cup qualifiers ug hasta sa 20th Asian Games sa sunod tuig sa Nagoya, Japan.
Ang Gilas nga mokombati sa duha ka international competitions nga nahisgutan, gituohang usa ka all-PBA squad. / ESL