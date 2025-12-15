Gilas sud sa semi-finals

Nakasulod sa semi-finals ang Gilas Pilipinas human nila gipangbuntog ang Vietnam, 78-67, sa Lunes, Disyembre 15, 2025, sa 33rd Southeast Asian Games men’s basketball tournament sa Nimibutr Stadium sa Bangkok, Thailand.
Pinaagi sa duha ka sunodsunod nga three-point shots ni Robert Bolick, ang Gilas nakamugna og 9-0 run nga naghatag kanila og 70-62 nga labaw sa 4th quarter.
Ning puntoha ra nakaginhawa og luagluag ang Gilas gumikan sa grabe nga pagpanghudlat nga gihimo sa Vietnam sa nag-unang tulo ka quarters.
Gani, nabiyaan pa og dako ang Gilas, 27-41, sa 2nd quarter.
Ang Gilas nga ninglampornas sa Malaysia, 83-58, sa premiro nilang tahas, nakasikit ra hinuon dayon pagbalik pinaagi sa 10-0 nga rally.
“It was a hard-earned win. It was a very difficult game for us. Give credit to the Vietnam team for playing as well as they did,” matod ni Gilas coach Norman Black nga napatik sa Spin.ph.
Mopahuway og usa ka adlaw ang Gilas una sila mohamag sa semi-finals karong Miyerkules, Disyembre 17.
Puntos matag usa:
Gilas Pilipinas (78) – Erram 15, Wright 14, Bolick 13, Malonzo 10, Panopio 7, Parks 6, Ravena 5, Manzano 4, Chua 4, Tratter 0, Pessumal 0, Du 0.
Vietnam (67) – Hunyh Phu 19, Tran 19, Dierker 8, Vo 8, Dang 4, Truc Nhan 3, Young 2, Anh Kiet 2, Thanh Tam Dinh 2. Quarterscores: 16-21; 37-41; 61-60; 78-67. / ESL