Gilas women daog batok Malaysia sa SEA Games

Nipakita sa ilang kusog ang women’s Gilas Pilipinas ug gitumba ang Malaysia, 76-67, sa 33rd Southeast Asian (SEA) Games niadtong Sabado, Disyembre 13, 2025, didto sa Nimibutr Stadium sa Thailand.
Gipangulohan ni Kacey dela Rosa ug Sophia Dignadice ang Philippine national team pinaagi sa ilang all-around nga duwa.
Si Dela Rosa nipabuto og 21 puntos lakip na 12 ka rebounds, samtang si Dignadice nipaambit og 11 puntos, lima ka rebounds, ug lima ka assists.
Ang Gilas nakabawi gikan sa 40-32 nga bentaha sa third quarter ug 66-60 sa fourth quarter para makuha ang kadaogan. / RSC