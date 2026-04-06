Gilas Women mikulit og kasaysayan sa 2026 Fiba 3x3 Asia Cup

Natuldokan ang makasaysayong kampanya sa Gilas Pilipinas Women’s team sa 2026 Fiba 3x3 Asia Cup pinaagi sa silver medal finish.
Kini human nasugamak ang Gilas Women sa kapildihan batok sa four-peat champion Australia, 18-9, sa championship game niadtong Dominggo sa gabii, Abril 5, 2026, sa OCBC Square sa Singapore.
Pagsugod sa duwa, nidominar dayon ang Kangaroos aron pagposte og 6-0 nga labaw.
Napahakan sa Gilas Women ang labaw, 6-2, apan human niini, ningbulhot na sab ang Kangaroos ug ning higayona, wala na kini molingi pagbalik hangtod na sa hingpit nilang pagsakmit sa gold medal.
Taliwala sa kapildihan, mapasigarbuon gihapon kaayo ang Gilas Women sa ilang nakab-ot sa torneyo.
Mao kini ang labing unang higayon nga nakalabni og medalya ang Gilas Women nga igo lang nakapatong sa ikaupat nga luna sa miaging tuig.
Ning maong kompetisyon, ang Gilas nakaposte og munasginhawa ug surpresang kadaugan batok sa World Cup silver medalist Mongolia sa quarterfinals ug No. 3 Japan sa semis.
Sa laing bahin, naangkon sa China ang bronze medal pinaagi sa pagbuntog ang Japan, 20-15, sa inilugay sa ikatulong luna. / ESL