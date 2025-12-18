Gilas women sulod sa SEAG finals

Sulod na sa gold medal match ang Gilas Pilipinas Women human nila gipilde ang ilang karibal nga Indonesia, 66-55, niadtong Huwebes, Disyembre 18, 2025, sa Nimibutr Stadium sa Bangkok sa 33rd Southeast Asian Games.
Nanguna sa daog ang kusog nga duwa nila ni Kacey Dela Rosa ug Afril Bernardino nga dako kaayong tabang sa Pilipinas aron maseguro ang ilang puwesto sa final.
Atubangon sa Gilas Women ang modaog sa duwa tali sa Thailand ug Malaysia nga ginadula pa sa oras sa pagmantala.
Ang championship game ipahigayon sa Biyernes alas 4:30 sa hapon (oras sa Thailand) o alas 5:30 sa hapon oras sa Manila.
Makaduwa na sa gold medal game sila si Angel Surada ug Karl Ann Pingol nga gikan sa bag-o lang nahuman nga kampanya sa UAAP Season 88 finals. / RSC