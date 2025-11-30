Gilas Women team naigo sa SEA Games eligibility rule

Naapektuhan usab ang Gilas Women sa eligibility rules para sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand.
Si head coach Pat Aquino niingon nga sila Stefanie Berberabe ug Gabi Bade wala maapil sa line-up sa Gilas kay giconsiderar sila nga naturalized players.
“They got their passport after the age of 16 so they are considered as naturalized,” matod ni Aquino.
Mga miyembro sila Berberabe ug Bade sa Gilas Women nga nakakuha og gold medal sa Hanoi SEA Games sa 2021.
Apil usab si Berberabe sa Gilas Pilipinas Women nga nakadaog og silver medal sa Cambodia SEA Games sa 2023.
Sige na silang duha og training uban sa national team ug nagdula usab sa Women’s Maharlika Pilipinas Basketball League. / RSC