Gilas women wa pa'y pilde

Nasulod na sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas Women human nila gilampornas ang Hong Kong, 90-73, sa 2026 Asian Games niadtong Dominggo, Septiyembre 20, 2026, didto sa Aichi International Arena sa Nagoya, Japan.
Pabilin nga walay pilde hangtod karon ang Gilas ug sunod nila nga kontra mao ang host nation Japan karong Martes sa susamang venue.
Nisandig ang Gilas Women sa ilang kusog nila Stefanie Berberabe, Jhazmin Joson, ug Afril Bernardino. Kini aron kompletohon ang kapildihan sa kaatbang ug palambuon ang ilang rekord ngadto sa 2-0 sa Group B, samtang giugbok ang Hong Kong ngadto sa 0-2 nga rekord.
Ang Gilas, nga gipangulohan karon sa Canadian head coach nga si BT Toews, naglantaw nga mo-sweep sa group stage karong Martes.
Mibagdok si Berberabe og 21 puntos, lima ka rebounds, ug duha ka assists sulod sa 31 ka minutos nga aksyon aron pangulohan ang 17-point blowout nga kadaogan. Samtang si Bernardino nitala og double-double nga 17 puntos, 11 ka rebounds, ug upat ka assists.
Tulo pa ka players sa Gilas Women ang nikulit og double figures diin si Joson nitunol og 15 puntos samtang sila si Camille Malagar ug Elizabeth Means niamot og 14 ug 11 ka puntos matag usa.
Nakasikit pa kadiyot ang Hong Kong sa duha ka puntos sa tunga-tunga sa ikatulong kwarter diin si TszKwan Li mikanaas og triple aron paubsan ang labaw sa Gilas ngadto sa 57-59. Apan nibalos dayon ang Gilas diin si Berberabe ug ang beteranong si Janine Pontejos nipasulod og tag-usa ka tres aron sugdan ang 10-3 nga rally paingon sa katapusan sa maong kwarter alang sa 69-60 nga labaw.
Gidominar na dayon sa Gilas ang uwahing quarter. / RSC