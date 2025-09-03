Gilas Youth aduna pa’y buhi nga paglaum

Buhi pa ang paglaum sa Gilas Pilipinas Youth sa FIBA U16 Asia Cup sa MBank Arena sa Mongolia.
Kini human gipangbuntog sa Chinese Taipei ang Indonesia, 107-102, atol sa katapusang duwa sa Group B niadtong Martes, Septiyembre 2, 2025.
Ang naghari sa Group B human sa group stage mao ang New Zealand, nga adunay 3-0 nga rekord, ikaduha ang Chinese Taipei (2-1), ikatulo ang Gilas Youth (1-2), ug ikaupat ang Indonesia (0-3).
Niini, ang New Zealand nakaderetso sa quarter-finals samtang makigsangka og teams gikan sa Group A ang Chinese Taipei ug Gilas Youth sa qualification to quarter-finals stage.
Ang Indonesia nanamilit na sa torneyo.
Sa qualification to quarter-finals, kontrahon sa Gilas Youth ang No. 2 team sa Group A nga mao ang Bahrain. / ESL