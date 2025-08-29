Gilas Youth andam na sa FIBA Asia Cup

Halos parehas nga lineup sa Gilas Pilipinas Youth nga nagdominar sa FIBA U16 Asia Cup SEABA Qualifiers ang ipadala sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) ngadto sa Mongolia.
Gawas lang ni Chris Miranda, kompleto gihapon ang roster sa Gilas alang sa FIBA U16 Asia Cup sa Ulaanbaatar, Mongolia nga pangulohan ni Gab delos Reyes karong Agusto 31 ngadto Septiyembre 7, 2025.
Si Delos Reyes gideklarar nga MVP sa SEABA meet human ma- sweep sa national team ang unom ka duwa sa Pampanga niadtong Mayo. Kauban sab ni Delos Reyes sa kompetisyon sila si Andwele Cabanera, Jhustin Hallare, Ethan Tan-Chi, ug Brian Orca nga maoy nipuli sa lugar ni Miranda.
Naa pud sa lineup sila si Everaigne Cruz, Travis Pascual, Prince Carino, Jhello Lumague, John Restificar, Jeremiah Antolin, ug Jolo Pascual. / RSC