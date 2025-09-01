Gilas Youth gikastigo sa Chinese Taipei

Nakatilaw og kastigo ang Gilas Pilipinas Youth sa labing una niining misyon batok sa Chinese Taipei, 82-106, sa FIBA U16 Asia Cup 2025 niadtong Dominggo, Agusto 31, 2025, sa Ulanbataar, Mongolia.
Ang Gilas Youth, nga world ranked No. 35, wala damhang nakasinati og 24 puntos nga pagkalubong batok sa world No. 51 nilang kaatbang.
Pagsugod pa lang sa duwa, ang Gilas Youth ni coach LA Tenorio nagkagidlay na ug nalubong kini og 19 puntos sa halftime tungod sa ilang turnovers, nga niabot og 32 sa kinatibuk-an.
Sa presstime, ang Gilas Youth padayon pa nakigbatok sa Indonesia sa ikaduha nilang tahas ning Lunes, Septiyembre 1.
Puntos matag usa:
Chinese Taipei (106) – Wang 24, Hsiao 13, Lu 10, Pan 9, Chen 9, Chen 8, Wang 8, Sing 8, Chang 7, Chou 5, Huang 5.
Philippines (82) – Carino 23, Antolin 11, Tan-Chi 9, Cruz 9, Orca 7, Delos Reyes 5, Cabanero 4, Pascual 4, Hallare 4, Lumagub 4, Restificar 2, Pascual 0. / ESL