Gilas Youth makigsangka sa Chinese Taipei

Andam na ang Gilas Pilipinas Youth sa ilang unang duwa sa FIBA U16 Asia Cup batok Chinese Taipei karong Dominggo, Agusto 31, sa Buyant Ukhaa Sport Complex sa Ulaanbaatar, Mongolia.
Magsugod ang duwa alas-7 sa gabii ug gisilbi kini nga lakang alang sa mas bug-at nga schedule sa preliminary round diin makabangga nila ang New Zealand ug Indonesia.
Human makuha ang ticket paingon Asia Cup pinaagi sa ilang pagdominar sa SEABA qualifiers niadtong Mayo, si head coach LA Tenorio nidala sa susamang team ngadto sa Mongolia.
Si SEABA MVP Gab Delos Reyes maoy top players sa Gilas Youth kauban ang duha ka 6’7 forwards nga sila Prince Carino ug Jeremiah Antolin. Dakong tabang pud sa team ang suporta nila Ethan Tan-Chi, Travis Pascual, ug Jhustin Hallare.
Apil usab sa roster sila Andwele Cabanero, Everaigne Cruz, Jhello Lumague, John Restificar, Jolo Pascual, ug ang bag-ong sakop nga si Brian Orca, nga mopuli sa puwesto ni Chris Miranda.
Target sa Gilas Youth nga makuha o mas labwan pa ang ilang fourth place finish sa miaging edisyon sa Qatar aron masiguro ang ticket para sa FIBA U17 World Cup sa Turkey sa sunod tuig.
Kinahanglan makuha sa team ang unang pwesto sa grupo para automatic makasulod sa quarterfinals. Kung anaa sa ikaduha o ikatulo, moagi pa og crossover qualification match aron mosulod sa Top 8. / RSC