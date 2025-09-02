Superbalita Cebu

Gilas Youth nakaipsot batok Indonesians

Gilas Pilipinas Youth / Hulagway sa Internet
Nagkumboya sila si Luisito Pascual ug Prince Cariño sa hinapos nga bahin aron agakon ang Gilas Pilipinas Youth sa makutas nga kadaugan batok sa Indonesia, 65-60, ning Lunes, Septiyembre 2, 2025, sa FIBA U16 Asia Cup sa MBank Arena sa Mongolia.

Nakapasulod si Cariño og duha ka freethrows nga gisundan og makabungog nga three-point bomb ni Pascual nga maoy naghatag sa Gilas Youth og 63-57 nga labaw sa nahabiling 35 ka mga segundos.

Human niini, nakakompleto og three-point play ang pam

Ang Gilas Youth ni coach LA Tenorio nisaka sa 1-1 nga rekord samtang ang Indonesia nahagbong sa 0-2 nga baraha sa Group B.

Ang No. 1 team sa matag grupo human sa group stage makaderetso sa quarter-finals samtang ang No. 2 ug No. 3 teams magtinaktakay sa qualification to quarterfinals.

Puntos matag usa:

Gilas Youth (65) - Tan-Chi 12, L. Pascual 11, Cabanero 10, Lumagub 9, Cariño 6, T. Pascual 5, Hallare 4, Orca 4, Restificar 2, Cruz 1, Antolin 1, De Los Reyes 0.

Indonesia (60) - Firdaus 13, Christiano 13, Hernusi 8, Sebastian 7, Al Hadi 6, Naranatha 3, Yabe 3, Gilbert 2. Quarters: 17-20, 36-30, 51-48, 65-60. / ESL

