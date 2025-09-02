Gilas Youth nakaipsot batok Indonesians

Nagkumboya sila si Luisito Pascual ug Prince Cariño sa hinapos nga bahin aron agakon ang Gilas Pilipinas Youth sa makutas nga kadaugan batok sa Indonesia, 65-60, ning Lunes, Septiyembre 2, 2025, sa FIBA U16 Asia Cup sa MBank Arena sa Mongolia.
Nakapasulod si Cariño og duha ka freethrows nga gisundan og makabungog nga three-point bomb ni Pascual nga maoy naghatag sa Gilas Youth og 63-57 nga labaw sa nahabiling 35 ka mga segundos.
Human niini, nakakompleto og three-point play ang pam
Ang Gilas Youth ni coach LA Tenorio nisaka sa 1-1 nga rekord samtang ang Indonesia nahagbong sa 0-2 nga baraha sa Group B.
Ang No. 1 team sa matag grupo human sa group stage makaderetso sa quarter-finals samtang ang No. 2 ug No. 3 teams magtinaktakay sa qualification to quarterfinals.
Puntos matag usa:
Gilas Youth (65) - Tan-Chi 12, L. Pascual 11, Cabanero 10, Lumagub 9, Cariño 6, T. Pascual 5, Hallare 4, Orca 4, Restificar 2, Cruz 1, Antolin 1, De Los Reyes 0.
Indonesia (60) - Firdaus 13, Christiano 13, Hernusi 8, Sebastian 7, Al Hadi 6, Naranatha 3, Yabe 3, Gilbert 2. Quarters: 17-20, 36-30, 51-48, 65-60. / ESL