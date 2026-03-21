Gilaslasan og 50% ang fuel allocations sa mga buhatan sa Lapu-Lapu City Hall

Gisugdan na sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagpatuman og dugang mga pamaagi aron makadaginot sa galastuhan sa tanang departamento.
Kini isip tubag sa epekto sa nagpadayong kagubot sa Middle East.
Pinaagi sa usa ka memorandum niadtong Huwebes, Marso 12, 2026, nimando si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan sa tanang buhatan nga hugot nga atimanon ang ilang mga resources, ilabi na sa paggamit sa gasolina, kuryente, ug uban pang gastuan.
Gilaslasan dayon og 50 porsiyento ang fuel allocation sa tanang opisina.
Wala maapil niini ang mga essential services sama sa mga ambulance, garbage truck, sakyanan sa traffic management, ug uban pang emergency units.
Giawhag ang mga opisina nga mag-carpooling ug limitahan ang mga biyahe gawas sa Lapu-Lapu City. Ang dugang request sa krudo kinahanglan pa og written justification nga susihon sa General Services Office.
Sa laing bahin, ang Office of the City Administrator nipagawas sab og mando sa “no idling” policy.
Gidid-an ang mga drayber sa pagpaandar sa makina sa sakyanan samtang naghunong o nagpaabot sa mga opisyal ug empleyado nga anaa sa tigom o inspeksyon.
Ang bisan kinsa nga drayber nga di motuman sa lagda mag-atubang og administratibong silot. / DPC