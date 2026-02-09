Gilgeous-Alexander pulihan ni Sengun

Napili si Turkish center Alperen Sengun sa Houston Rockets aron mopuli ni Oklahoma City Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander isip sakop sa World Team alang sa National Basketball Association (NBA) All-Star tournament sa sunod semana.
Si Gilgeous-Alexander kinsa maoy kasamtangang regular season ug Finals MVP, dili makaduwa sa All-Star Game tungod kay kasamtangan pa siyang nagpaalim sa iyang angol (abdominal strain).
Mao kini ang labing unang higayon nga makaduwa sa All-Star Game si Sengun kinsa nag-average og 20.8 puntos, 9.4 rebounds, ug 6.3 assists sa 2025-26 season. / Gikan sa wires