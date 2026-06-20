Gilimitahan og 15 ka contigents mosalmot sa Festival of Festivals

Dunay limitasyon ang umaabot nga Festival of Festivals, human gikompirmar ni Gobernador Pamela Baricuatro atol sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Hunyo 17, 2026, nga 15 lang ka contingent ang tugotan nga magtigi sa grand stage.
Gipahibawo usab nga P20 milyones ra ang budget alang sa festival karong tuiga.
Matod sa Gobernador nga ang limitado nga slots alang sa dako nga cultural showcase i-apud-apod pinaagi sa “first-come, first-served” nga pamaagi sa mga component cities ug lungsod sa Sugbo.
“This is not Pasigarbo; they don’t need to start from scratch,” matod ni Baricuatro, sa dihang gipangutana bahin sa mga kabalaka nga ang P1 ka milyon nga subsidy basin dili igo sa pagpahigayon og festival performance.
Direktang gisalikway sa gobernador ang pagtandi niini ngadto sa usa pa ka dako nga cultural tournament sa probinsya.
Ang grand ritual showdown opisyal nga gikatakda nga ipahigayon sa Cebu City Sports Center (CCSC), isip kabahin sa pagsaulog sa umaabot nga Founding Anniversary sa Probinsya.
Labing importante, giingon ni Gobernador Baricuatro bahin sa lokal nga partisipasyon, nga kon ang gidaghanon sa mga opisyal nga na-record nga contingent dili moabot sa gikinahanglan nga 15-slot limit, ang Festival of Festivals dili gyud madayon.
Aron makuhaan ang pinansyal nga problema sa mga mosalmot nga local government units (LGUs), gipadayag ni Baricuatro ang usa ka dako nga financial assistance package.
Ang 15 ka malampusong contingent makadawat og P1 ka milyon nga subsidy matag usa aron mapundohan ang ilang operational expenses.
Tungod sa pagsaka sa gasto sa transportasyon sa dagat, isaka sa Kapitolyo ang subsidy ngadto sa P1.5 ka milyon alang sa mga isla sa Bantayan o Camotes kon sila mo-qualify ug modesisyon nga mosalmot.
Ubos sa opisyal nga mga lagda sa festival, ang matag contingent kinahanglan nga magmentinar lang og mubo nga delegasyon nga adunay 60 ngadto sa 100 ka partisipante.
Sa taho gikan sa Sunstar niadtong Hunyo 9, 2026, nagpakita og dakong kausaban sa polisiya ug tataw nga pag-usab sa ngalan gikan sa dako ug magarbuhong Pasigarbo sa Sugbo, nga unang gilusad niadtong 2008.
Ang ideya alang niini nakakuha og suporta niadtong Hunyo 1, 2026, atol sa usa ka online debate sa “Cebu Festivals” Facebook page.
Agi og tubag sa huna-huna sa publiko nga ang turismo ug pag-atiman sa panglawas mamahimong magdungan, gipalutaw ni Baricuatro ang ideya sa usa ka exclusive showcase sa mga kasamtangang festival winners aron mapabilin ang kalihukan ubos sa budget ug malikayan nga molapas kini sa tungang gabii.
Ang nangaging administrasyon naggasto og P255 milyones sa 2024 nga edisyon sa Pasigarbo, diin naglakip kini sa kapin sa P200 milyones nga preparation subsidies ug dugang P55 milyones alang lang gyud sa mga dagkong cash prizes.
Ang pagpili sa CCSC nagtimaan sa pagbalik sa usa ka dakong provincial cultural festival ngadto sa grandstand stage, human sa hugot nga koordinasyon bahin sa kakuwang sa lugar ug mga logistical nga preparasyon. Tungod sa estrikto nga 15-contingent limit, ang mga component LGU gilauman nga maglumba sa ilang opisyal nga rehistrasyon ngadto sa Kapitolyo sa labing daling panahon aron dili masirhan sa kompetisyon. / Zandy Oyao, CNU Intern