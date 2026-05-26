Giliog pagdunggab gamit ang gunting

Nabalhog sa prisohan ang 53-anyos nga pintor human niya duslaka og gunting ang liog sa iyang silingan tungod sa dumot sa Sityo Sampaguita, Banawa, Cebu City niadtong Dominggo sa hapon, Mayo 24, 2026.
Giila sa kapulisan ang suspek nga si alyas Pepito kinsa gipasakaan na og kasong frustrated homicide, samtang ang biktima mao si alyas Carlo nga gidala sa tambalanan human nakaangkon og samad dinunggaban sa iyang liog.
Base sa imbestigasyon sa Guadalupe Police Station, nasayran nga hubog ang suspek niadtong higayona ug giatangan ug gidunggab si Carlo gamit ang gunting.
Daling nakaresponde ang kapulisan hinungdan nga nadakpan dayon si Pepito.
Apan lahi ang bersyon sa suspek.
Matod niya, naglingkod-lingkod lang siya sa daplin sa karsada sa maong dapit dihang kalit siyang giatangan ug gibanggaan sa biktima gamit ang usa ka motorsiklo.
Tungod sa kakuyaw ug kay nasamad man ang iyang tuhod sa pagkabangga, nakakuha si Pepito og gunting gikan sa usa ka mananahi diin siya nagtambay ug mao ang iyang giduslak sa liog sa biktima.
Niangkon si Pepito nga duna gyud siyay tinguha nga patyon ang biktima nianang tungora tungod sa kahadlok nga siya ang maunhan.
Nasayran sa kapulisan nga ikaduhang higayon na kini nga napriso ang suspek tungod sa susama nga salaod sa pagpanunggab. / JDG