Gilmore impresibo sa unang praktis sa Titan

Impresibo ang gipakita ni Michael Gilmore sa bag-ong franchise nga Titan Ultra Giant Risers sa iyang unang praktis para sa umaabot nga Commissioner’s Cup sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50.
Ang journeyman nga si Gilmore niabot niadtong Miyerkules gikan sa US ug nideretso dayon og practice.
Ang head coach sa Titan Ultra nga si Rensy Bajar giganahan sa gipakitang duwa sa iyang 6-10 import nga kanhi forward sa Virginia Commonwealth University Rams.
Gawas sa iyang duwa, adunay gamay nga concern ang Titans ug mao kini ang height ni Gilmore nga basin mubo daw kini sa iyang gi-declare nga 6-10 height.
Karon nga conference, giwagtang sa PBA ang height restriction sa import nga maoy nakapaagni sa teams nga mokuha og higante nga players. / RSC