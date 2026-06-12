Gilubong sa Spurs sa kalimot ang sakit nilang gibati

Giangkon sa San Antonio Spurs nga dulot sa kaunoran ang sakit nga ilang gibati human nausik ang ilang 29 puntos nga labaw sa ilang kapildihan sa Game 4, nga maoy hinungdan nga nalubong sila sa National Basketball Association (NBA) Finals series, 3-1, batok sa New York Knicks.
Apan gitataw sa Spurs nga kinahanglan kini nilang ilubong sa kalimot ug magtutok lang sa pagpakabuhi sa Game 5 nga ipahigayon sa ilang tugkaran karong Dominggo, Hunyo 14, 2026.
"Painful, yeah, because we played so well. We have two days to put everything we have into Saturday's (Dominggo) game. That's the only game that matters,” ," matod ni Spurs coach Mitch Johnson.
Giklaro ni Johnson nga taas man tuod ang iyang respeto sa puwersa sa Knicks apan alang kaniya, sila ra sab ang hinungdan sa ilang nasinating kapildihan sa series.
“We feel like we've decided the outcome of all four games. We need to be better in the next game," dugang ni Johnson.
Ang higanteng lider sa Spurs nga si Victor Wembanyama mas molig-on sila isip usa ka puwersa human sa masakit nilang kasinatian ug ang labing mahinungdanon, dili sila moisa sa ilang puti nga bandera. / Gikan sa wires