Gilugwayan ang pag-abang og yuta sa mga foreign investor

President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. File photo
Gipirmahan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang usa ka balaod nga naglugway sa panahon sa pag-abang sa mga pribadong yuta alang sa mga foreign investor gikan sa 50 ka tuig ngadto sa 99 ka tuig.

Kini nga lakang gitan-aw nga makapadasig sa pagsalig sa mga tigpamuhunan sa nasod.

Ang Republic Act (RA) 12252, nga gipirmahan niadtong Agusto 29, 2025, nag-amendar ug nag-liberalize sa mga probisyon sa RA 7652, o ang “Investors’ Lease Act,” nga sa una nagtugot sa mga langyawng investor sa pag-abang og yuta sulod sa 50 ka tuig, ug mahimong ma-renew og kausa sulod sa 25 ka tuig.

Ang bag-ong balaod naghatag og katungod nga ang pag-abang mahimo nang molungtad hangtod sa 99 ka tuig ug nagpamatuod sa polisiya sa gobiyerno nga garantiya ang kasaligan nga mga kontrata aron makamugna og lig-on nga business environment.

Ang balaod naglakip sa mga dugay nga pag-abang alang sa mga industriyal nga dapit, mga pabrika, agro-industrial ventures, turismo, agrikultura, agroforestry, ug mga proyekto sa ecological conservation.

Ang mga langyaw nga tigpamuhunan kinahanglan nga magparehistro sa ilang mga proyekto ubos sa RA 7042, o ang “Foreign Investments Act of 1991,” ug RA 11534, o ang “Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (Create) Act,” ingon nga giamendar sa “Create More Act.”

Ang mga kontrata sa pag-abang kinahanglan usab nga ma-record sa lokal nga Registry of Deeds ug ipakita sa titulo sa kabtangan. Ang RA 12252 nagpalig-on usab sa mga probisyon sa pagpatuman sa proyekto.

Ang mga tigpamuhunan gihatagan og tulo ka tuig aron sugdan ang ilang mga proyekto, ubos sa pag-monitor sa Fiscal Incentives Review Board, Board of Investments, o uban pang may kalabutan nga investment agencies. Kadtong mapakyas sa pagtuman mahimong mopasabot sa pagkalangan ug posibleng matapos ang ilang mga kontrata.

Ang mga silot alang sa mga paglapas gipatas-an usab, diin ang multa gikan sa P100,000–P1 milyon nahimo nang P1 milyon o P10 milyunes, uban sa posibleng pagkabilanggo gikan sa unom ka bulan hangtod sa unom ka tuig base sa mando sa korte. / JGS, SunStar Philippines

