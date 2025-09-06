Gilugwayan ang pag-abang og yuta sa mga foreign investor

Gipirmahan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang usa ka balaod nga naglugway sa panahon sa pag-abang sa mga pribadong yuta alang sa mga foreign investor gikan sa 50 ka tuig ngadto sa 99 ka tuig.
Kini nga lakang gitan-aw nga makapadasig sa pagsalig sa mga tigpamuhunan sa nasod.
Ang Republic Act (RA) 12252, nga gipirmahan niadtong Agusto 29, 2025, nag-amendar ug nag-liberalize sa mga probisyon sa RA 7652, o ang “Investors’ Lease Act,” nga sa una nagtugot sa mga langyawng investor sa pag-abang og yuta sulod sa 50 ka tuig, ug mahimong ma-renew og kausa sulod sa 25 ka tuig.
Ang bag-ong balaod naghatag og katungod nga ang pag-abang mahimo nang molungtad hangtod sa 99 ka tuig ug nagpamatuod sa polisiya sa gobiyerno nga garantiya ang kasaligan nga mga kontrata aron makamugna og lig-on nga business environment.
Ang balaod naglakip sa mga dugay nga pag-abang alang sa mga industriyal nga dapit, mga pabrika, agro-industrial ventures, turismo, agrikultura, agroforestry, ug mga proyekto sa ecological conservation.
Ang mga langyaw nga tigpamuhunan kinahanglan nga magparehistro sa ilang mga proyekto ubos sa RA 7042, o ang “Foreign Investments Act of 1991,” ug RA 11534, o ang “Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (Create) Act,” ingon nga giamendar sa “Create More Act.”
Ang mga kontrata sa pag-abang kinahanglan usab nga ma-record sa lokal nga Registry of Deeds ug ipakita sa titulo sa kabtangan. Ang RA 12252 nagpalig-on usab sa mga probisyon sa pagpatuman sa proyekto.
Ang mga tigpamuhunan gihatagan og tulo ka tuig aron sugdan ang ilang mga proyekto, ubos sa pag-monitor sa Fiscal Incentives Review Board, Board of Investments, o uban pang may kalabutan nga investment agencies. Kadtong mapakyas sa pagtuman mahimong mopasabot sa pagkalangan ug posibleng matapos ang ilang mga kontrata.
Ang mga silot alang sa mga paglapas gipatas-an usab, diin ang multa gikan sa P100,000–P1 milyon nahimo nang P1 milyon o P10 milyunes, uban sa posibleng pagkabilanggo gikan sa unom ka bulan hangtod sa unom ka tuig base sa mando sa korte.