Gilusad nga ‘Safer Cities Initiative’ 400 nasikop

Moabot sa 382 ka mga indibidwal ang nasikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa unang adlaw sa gihingusgan nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa ubos sa “Safer Cities Initiative” niadtong Miyerkules sa gabii, Abril 8.
Ang operasyon, nga gipangulohan ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), subay sa kamanduan ni DILG Secretary Jonvic Remulla nga hingusgan ang disiplina sa kadalanan aron mapugngan ang krimen.
Suma sa datos gikan ni Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, ang tigpamaba sa CCPO, mao kini ang nakuha sa duha ka oras nga operasyon,
Dunay 111 ka minors ang na-rescue sa curfew ug gi-turnover sa Department of Social Welfare and Services (DSWS).
Niabot sab og 100 ka smokers ang nakalapas sa anti-smoking ordinance ug 87 ka tawo ang nadakpan tungod sa paghukas-hukas ug 48 ka indibidwal ang naabtan nga nag-inom sa publikong lugar.
Duna say 25 ka drivers nga dunay traffic violations ang nasikop ug 11 ang nalambigit sa illegal structures, obstruction, ug uban pang ordinansa.
Nakig-alayon ang CCPO sa Business Permit and Licensing Office (BPLO), CCTO, CESET, ug mga BPSO sa matag barangay aron masiguro nga walay makalusot sa maong operasyon. Ang mga nadakpan gipamulta samtang ang uban gihatagan og warning.
Matod sa kapulisan, magpadayon kining maong inisyatiba matag gabii aron mapalambo ang police visibility ug maseguro ang kalinaw ug kahusay sa tibuok siyudad. / AYB