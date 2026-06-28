Giluthang sa pugakhang, patay

Gidul-itan sa pagpusil-patay gamit ang pugakhang ang usa ka drayber sa e-tricycle sa iyang kaubang drayber niadtong Biyernes sa gabii, Hunyo 26, 2026, sa Cattarman II, Barangay Catarman, Lungsod sa Cordova.
Ang biktima nga gideklarar nga dead on arrival sa Carahay District Hospital sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nailhan nga si Johnrey Mercado Sumagang, 35, ulitawo ug residente sa maong dapit. Sa gihimo nga imbestigasyon sa Cordova Municipal Police Station, nailhan dayon ang tulo ka mga suspek base sa pamahayag sa mga saksi.
Ang nagpusil sa biktima mao si Manuel Orque Mejica, 58, lumad nga taga Sitio Dilamina, Barangay Bangbang, Cordova.
Kauban ni Mejica sa krimen silang Joelito Trasmil Dinoy, 52, ug Richell Jumao-as Tago, 43, nga pulos taga Sityo Takigan, Purok Matab-ang, Barangay Day-as sa parehong lungsod.
Matod sa mga saksi, alas 8:28 sa gabii, mao pay pagkanaog sa biktima gikan sa iyang e-tricycle human namasahero sa dihang kalit lang nibutho ang mga suspek gikan sa iyang luyo ug gidul-itan kini sa pagpusil gamit ang pugakhang.
Human sa insidente, daling nanibat ang mga mamumuno sakay sa usa ka tricycle.
Nilusad dayon og manhunt operation ang kapulisan sa Cordova ug pagka-alas 9:40 sa gabii sa susamang petsa, nadakpan ang tulo ka mga suspek.
Narekober gikan kanila ang gigamit nga pugakhang, upat ka buhing bala sa 12 gauge shotgun, usa ka basiyo niini, sling bag, ug ang usa ka Kawasaki 100 nga tricycle dunay plate number G109AC nga maoy gigamit sa pagsibat.
Nasuta sa imbestigasyon nga ang biktima nga si Sumagang ug ang suspek nga si Mejica dugay nang adunay personal nga bikil nga wala pa matino ang hinungdan, ug kini ang gilantaw sa kapulisan nga nag-unang motibo sa krimen.
Gituohan nga gisundan sa mga suspek ang biktima sa wala pa kini pusila. / AYB