Gimakmak sa Spurs and Mavs

Nagbangis ang higanteng si Victor Wembanya ug nagpakatap siya og 40 puntos ug 15 rebounds aron agakon ang San Antonio Spurs sa dakong kadaugan batok sa hosts Dallas Mavericks, 125-92, sa Huwebes, Oktubre 23, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nitampo og 22 puntos ug pito ka rebounds si Stephon Castle samtang niamot og 15 puntos si rookie Dylan Harper alang sa Spurs nga nakaposte og 33 puntos nga labaw sa 2nd half.
Kini maoy ikalimang higayon sa iyang karera nga nakarehistro og 40 puntos o pataas ang 7-foot-4 nga si Wembanyama kinsa nagpatong sa iyang ikatulong NBA season.
Human sa sikit nga kombati sa 1st quarter, hinayhinay nga ningbiya ang Spurs ug pinaagi sa 15-3 run, hayan nakaposte sila og 60-51 nga labaw sa halftime.
Ning puntoha pa lang, nakamugna na si Wembanyama og 21 puntos ug walo ka rebounds.
Ningburot ngadto sa 93-72 ang labaw sa Spurs pagkahuman sa 3rd quarter ug human niini, wala na sila molingi pagbalik.
Giangkon ni Dallas coach Jason Kidd nga dakong problema ang nahatag kanila ni Wembanyama sa opensa ug depensa.
“Offensively, he can handle. At 7 – whatever he wants to be listed at – the ability to play plenty minutes at point center, point forward, point guard,” matod ni Kidd.
“His skill set is set, so he causes a problem on the offensive end as well as the defensive end. That’s why he is special,” dugang niya.
Ang Mavericks gipangulohan ni Anthony Davis pinaagi sa iyang 22 puntos ug 13 rebounds, nidugang og 17 puntos si P.J. Washington, niamot og 10 puntos si Klay Thompson samtang nidugang og double-double 10 puntos ug 10 rebounds ang kasamtangang No. 1 overall pick nga si Cooper Flagg.
Ang duha ka mga kampo pulos ningkombati nga wala ang ilang starting pointguards.
Si Kyrie Irving gilaumang taudtaod pa makabalik pagduwa alang sa Mavericks kay nagpaalim pa kini sa iyang angol (torn ACL) samtang si De’Aaron Fox dili pa sab makaduwa sa Spurs kay nagpaalim sab kini sa iyang angol (right hamstring). / Gikan sa wires