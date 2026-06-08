Gin Kings 2-1 sa PBA Finals

Nahibalik sa lingkuranan sa drayber ang Brgy. Ginebra Gin Kings human nila gipanghubog ang TNT Tropang 5G, 116-102, sa Game 3 nga naghatag kanila og 2-1 nga bintaha sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup finals series niadtong Dominggo sa gabii, Hunyo 7, 2026, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Gikan sa 0-3 nga biya sa pagsugod sa duwa, ang Gin Kings kalit lang ningpasutoy sa ilang opensa aron pagposte og dakong labaw, 35-16, pagkahuman pa lang sa 1st quarter.
Human niini, kontrolado na sa Gin Kings ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo.
Mismong si Gibebra coach Tim Cone naglisod pagtuo nga ilang nadominar ang kinatibuk-ang kombati gikan pa lang sa sayong bahin.
“In a finals game, I don’t think everybody realizes how difficult it is to get the early lead and keep that lead all the way through the game,” asoy ni Cone nga napatik sa www.pba.ph.
Ang Gin Kings gipangulohan sa ilang resident import nga si Justin Brownlee pinaagi sa iyang 41 puntos.
Puntos matag usa:
Ginebra 116 – Brownlee 41, Holt 23, Thompson 17, Abarrientos 15, J.Aguilar 11, Rosario 9.
TNT 102 – McCullough 44, Pogoy 28, Heading 11, Ganuelas-Rosser 9, Ferrer 4, Oftana 2, Quitevis 2, Castro 2. / ESL