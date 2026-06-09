Gin Kings 3-1 ang tinguha

Duwa karon:
7:30 pm- TNT batok Ginebra
Mosuway pagposte og 3-1 nga bintaha ang Brgy. Ginebra Gin Kings sa ilang pagpakigbatok og balik sa defending champion TNT Tropang 5G karong Miyerkules sa gabii, Hunyo 10, 2026, sa Game 4 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum.
Ang Gin Kings ningmakmak sa Tropang 5G, 116-102, sa Game 3 niadtong Dominggo, Hunyo 7 nga naghatag kanila og 2-1 nga labaw ning best-of-seven series.
Taliwala niini, giklaro ni Ginebra coach Tim Cone nga wala pa sila’y angayang isaulog gumikan kay taas pa kaayo ang ilang pagatahakon aron makompleto ang ilang misyon.
Lab-as pa sa alimpatakan ni Cone ang ilang nasinati sa finals sa miaging tuig diin nakalabaw unta sila og 3-2 sa series apan gisagunsonan sila’g duha ka pilde sa Tropang 5G aron angkunon ang kampyunato.
“We’re only focused on the next game,” matod ni Cone.
Nasayod si Cone nga ipagawas sa Tropang 5G ang tanan niining ikabuga ning sangkaa aron makatabla sa series ug mao kii ang ilang gipangandaman og maayo.
Sa Game 3, grabe ka ngil-ad ang duwa sa duha sa mga pambato sa Tropang 5G nga sila si Calvin Oftana ug Rey Nambatac.
Parehong ningsaad ang duha ka mga magduduwa nga mobawi ning higayona.
“Ang sama talaga ng laro ko and wala akong naitulong sa team. Hindi araw-araw Pasko… buti na lang, may second chance, may ilang games pa and makakabawi pa naman,” matod ni Oftana kinsa igo lang nimugna og duha ka puntos sa Game 3 human siya nagpauwan og 31 puntos atol sa kadaugan sa Tropang 5G sa Game 2. / ESL