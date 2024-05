Gin Kings, 3-2 na batok sa Bolts

Ningbangon gikan sa 15 puntos nga pagkalubong ang Brgy. Ginebra Gin Kings aron hubgon ang Meralco Bolts, 89-84, sa Game 5 nga nakahatag kanila og 3-2 nga bintaha sa semi-finals best-of-seven series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup niadtong Dominggo sa gabii, Mayo 26, 2024, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Usa na lang ka daog ug maangkon na sa Gin Kings ang katungod sa pagpakigyinarukay sa San Miguel Beermen alang sa best-of-seven championship series.

Nagbangis na sab si Fil-German Christian Standhardinger ug gipangulohan niya ang kadaugan pinaagi sa iyang 34 puntos, siyam ka rebounds ug lima ka assists.

Ang Gin Kings nabiyaan og dako, 59-44, sa tunga-tungang bahin sa 3rd quarter.

Apan human niini, hinayhinay na nga ninggukod ang Gin Kings ni coach Tim Cone.

Usa ka 9-0 nga rally ang nakahatag sa Gin Kings og 82-79 nga labaw sa 4th quarter ug ning puntoha, tataw na ang kadasig ug determinasyon sa Gin Kings nga angkunon ang kadaugan nga maoy ikaduhang sagunson nilang nahimo sa series.

“It looks pretty good now. It didn’t look good two games ago when we were down 2-1 and coming off two losses,” matod ni Cone nga napatik sa Spin.ph.

“I just have to give credit to the guys. They kept their heads up, they move forward, and moved on, and just found a way to grind out two games. Tonight was such a grind-out win.”

Ang Bolts gipangulohan ni Chris Banchero pinaagi sa iyang 18 puntos samtang niamot og 17 puntos si Chris Newsome.

Puntos matag usa:

Ginebra (89) – Standhardinger 34, Ahanmisi 13, J. Aguilar 10, Pringle 9, Tenorio 7, Thompson 5, Pinto 5, Cu 5, Pessumal 1.

Meralco (84) – Banchero 18, Newsome 17, Hodge 14, Maliksi 13, Caram 8, Quinto 7, Almazan 4, Bates 3. / ESL