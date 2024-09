Gin Kings, Beermen 2-0 target

Mga duwa karon:

5:00 pm- San Miguel batok Converge

7:30 pm- Meralco batok Ginebra

Suwayan paghubog og balik sa San Miguel Beermen ug Brgy. Ginebra Gin Kings ang ilang tagsatagsa ka kontra karong Sabado, Septiyembre 28, 2024, sa Game 2 sa crossover quarter-finals best-of-five series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Beermen makighinubganay sa Converge FiberXers sa premirong duwa sugod sa alas 5:00 sa hapon samtang makigyinarukay ang Gin Kings sa ilang dugay na nga karibal nga mao ang Meralco Bolts sa main game.

Sa Game 1 niadtong Huwebes, Septiyembre, ang Beermen ning-agi sab og pagpang­hudlay una nila napasarasay ang FiberXers, 102-95, samtang ang Gin Kings ningpasutoy sa ilang opensa sa hinapos nga bahin aron buntogon ang Bolts, 99-92.

Gilaumang kulbahinam gihapon nga mga engkuwentro ang masaksihan ning higayuna.

“Throughout the years, it’s just been a fun challenge (against Meralco). They’ve always been at the top of their game and always given us an A-plus game,” matod sa resident import sa Gin Kings nga si Justin Brownlee nga napatik sa www.pba.ph.

“So, it’s always been tough but it’s been fun against that group of guys over there that’s very competitive.”

Gipangulohan ni Justin Brownlee ang Gin Kings sa Game 1 pinaagi sa iyang 29 puntos ug nalupig niya ang iyang kaparang nga si Allen Durham, kinsa igo lang nirehistro og 17 puntos.

Apan gilaumang mohimo og dakong adjustment ang Bolts ug labing seguro, gusto sab ni Durham nga makabawi gikan sa dili tantong maayo niya nga pagduwa sa premirong sangka sa series.

“They’re trying to play their game and we’re trying to play ours. We came out on top but basically we just made more plays, especially Justin, down the stretch so that was the key. But it could have gone either way,” matod ni Gin Kings coach Tim Cone kabahin sa Game 1.

Sama sa Gin Kings, ang Beermen nangandam sab sa adjustment nga pagahimuon sa FiberXers. / ESL