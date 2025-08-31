Superbalita Cebu

Gin Kings, Beermen ‘magtagay’ sa Dubai

Gin Kings, Beermen ‘magtagay’ sa Dubai
MODAYO: Ang duha sa sikat nga teams nga Barangay Ginebra Gin Kings ug San Miguel Beermen moduwa ngadto sa Dubai alang sa PBA Philippine Cup Season 50. / Hulagway sa PBA Images
Published on

Ang Barangay Ginebra Gin Kings ug San Miguel Beermen modayo sa Dubai para hatagan og aksiyon ang Filipino fans sa Coca-Cola Arena karong Oktubre 26, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup.

Kini lakip sa ika-50 nga anibersaryo sa unang professional league sa Asya.

Gipahibalo sa liga ang maong schedule niadtong Dominggo, Agusto 31.

Kini mao ang unang higayon nga mobalik ang PBA sa Dubai sukad tuig 2019, diin ang Gin Kings ug Beermen usab ang miapil kauban ang NLEX.

Ang duwa magsugod alas-6 sa gabii oras sa Dubai (alas-10 sa gabii oras sa Pilipinas).

Gilauman nga daghang Filipino fans ang motan-aw sa maong duwa kay duha sa pinakadako ug pinakapopular nga teams sa liga ang magbangga sa Middle East.

Ang Ginebra mao ang pinakapopular nga team, samtang ang San Miguel mao ang reigning champion.

Lakip sa gilauman nga magdula mao sila June Mar Fajardo, Scottie Thompson, CJay Perez, Japeth Aguilar, RJ Abarrientos, ug reigning All-Filipino Finals MVP Jericho Cruz.

Ang PBA Season 50 sugdan sa Philippine Cup karong Oktubre. / RSC

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph