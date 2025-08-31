Gin Kings, Beermen ‘magtagay’ sa Dubai

Ang Barangay Ginebra Gin Kings ug San Miguel Beermen modayo sa Dubai para hatagan og aksiyon ang Filipino fans sa Coca-Cola Arena karong Oktubre 26, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup.
Kini lakip sa ika-50 nga anibersaryo sa unang professional league sa Asya.
Gipahibalo sa liga ang maong schedule niadtong Dominggo, Agusto 31.
Kini mao ang unang higayon nga mobalik ang PBA sa Dubai sukad tuig 2019, diin ang Gin Kings ug Beermen usab ang miapil kauban ang NLEX.
Ang duwa magsugod alas-6 sa gabii oras sa Dubai (alas-10 sa gabii oras sa Pilipinas).
Gilauman nga daghang Filipino fans ang motan-aw sa maong duwa kay duha sa pinakadako ug pinakapopular nga teams sa liga ang magbangga sa Middle East.
Ang Ginebra mao ang pinakapopular nga team, samtang ang San Miguel mao ang reigning champion.
Lakip sa gilauman nga magdula mao sila June Mar Fajardo, Scottie Thompson, CJay Perez, Japeth Aguilar, RJ Abarrientos, ug reigning All-Filipino Finals MVP Jericho Cruz.
Ang PBA Season 50 sugdan sa Philippine Cup karong Oktubre. / RSC