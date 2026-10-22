Gin Kings, Bossing mag-ilog sa katapusang puwesto sa q-finals

Mga duwa karon:
5:15 pm- Rain or Shine batok Phoenix
7:30 pm- Ginebra batok Blackwater
Ilugan sa Brgy. Ginebra Gin Kings ug Blackwater Bossing ang katapusang puwesto sa crossover quarter-finals sa Group B sa ilang panagharong sa main game karong Biyernes sa gabii, Oktubre 23, 2026, atol sa katapusang adlaw sa group eliminations sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang Gin Kings kasamtangang naglingkod sa ikaupat nga luna sa Group B dala ang 4-5 nga rekord samtang nangiwit sa ikaunom ang Bossing nga adunay 3-6 nga rekord.
Hayag pa sa sidlak sa adlaw ang paglaum sa Gin Kings nga makaabante sa quart-finals samtang nagkinahanglan og milagro ang Bossing.
Aron sila ang makakuha sa katapusang luna sa quarter-finals, ang Bossing nagkinahanglan modaog ning sangkaa og 44 puntos, nga silingan sa imposible nga mahitabo hilabi na kay ang Gin Kings ang ilang kontra.
Hinuon kutob aduna pa’y kinabuhi, seguradong mokombati og maayo ang Bossing ug dili kini bastabasta moyukbo sa Gin Kings.
Sa premirong duwa, mag-engkuwentro ang duha ka quarter-finalists sa Group B nga mao ang Phoenix Super LPG Fuel Masters ug Rain or Shine Elasto Painters, nga pulos adunay 5-4 nga rekord.
Tungod kay pareho na man silang nakasulod daan sa quarter-finals, ang No. 2 nga puwesto sa Group B na lang ang ilang ilugan sa Fuel Masters ug Elasto Painters. / ESL