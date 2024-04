Gin Kings, Bossing 'magtagay'

Mga duwa karon:

4:30 pm- Converge batok Phoenix

7:30 pm- Ginebra batok Blackwater

Makigyinarukay ang Blackwater Bossing sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa main game karong gabii, Abril 12, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Philsports Arena.

Ang duha ka mga kampo, nga parehong naggunit og 3-3 nga rekord, kasamtangang natanggong sa three-way tie sa ikalimang luna kauban ang TNT Tropang Giga.

Gilauman nga magpahimungtanay ang Bossing ug Gin Kings ning higayuna gumikan kay pareho silang nagsalimoang sa niagi nilang mga duwa.

Ang Bossing gikan sa tulo ka sunodsunod nga kapildihan samtang ang Gin Kings gikan sa duha ka sagunsong kapildihan.

Ang modaog ning sangkaa mao ang makaangkon sa solong ikalimang puwesto ug makabaton og hayaghayag nga dalan paingon sa quarter-finals.

Giangkon ni Ginebra coach Tim Cone nga nawagtang ang maayong panagtambayayong sa iyang mga magduduwa sa niagi nilang mga duwa.

Nanghinaot si Cone nga maka-adjust na sila ning puntoha.

Apan gilaumang dili sayon nga tahas ang sagubangon sa Gin Kings batok sa Bossing, nga determinado sab nga ma­kabangon.

Sa premirong duwa, magsangka ang parehong nagkagidlay nga Converge FiberXers ug Phoenix Super LPG Fuel Masters.

Ang FiberXers nagbitay sa labing ubos nga puwesto nga wala pa nakatilaw og daog sulod sa unom ka mga duwa samtang nagsunod kanila ang Fuel Masters nga nagbitbit og 1-4 nga rekord.

Gumikan kay parehong gutom sa kadaugan ang duha ka mga kampo, nalantawan ang grabeng kinitkitay sa ilang panagharong.

“We need a win. I’m very positive naman na things will start going our way. Let’s see, hopefully,” matod ni Phoenix coach Jamike Jarin nga napatik sa www.pba.ph.

“It’s a big week for us kasi we got two games in three days, pero first things first.” / ESL