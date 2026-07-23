Gin Kings, Bossing magtigi

Mga duwa karon:
5:15 pm- Meralco batok Magnolia
7:30 pm- Ginebra batok Blackwater
Parehong mobangon og suway ang Brgy. Ginebra Gin Kings ug Blackwater Bossing sa ilang panagsangka sa main game karong Biyernes sa gabii, Hulyo 24, 2026, sa Group B nga engkuwentro sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Ang Gin Kings nga adunay bag-ong import nga si Riley Grigsby, nabunyagan og masakit nga kapildihan batok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters, 78-81, niadtong Dominggo, Hulyo 19.
Si Grigsby kinsa maoy gipuli sa naangol nga resident import sa Gin Kings nga si Justin Brownlee, impresibo unta og gipakita sa labing una niyang pagduwa sa PBA ug nagpakatap siya og 42 puntos ug 13 rebounds.
Ang nakaapan lang kay wala’y saktong suporta nga nadawat si Grigsby. Wala’y bisan usa ka lokal na magduduwa sa Gin Kings ang nakamugna og dobleng numero nga puntos ning duwaa.
Sa ilang bahin, ang Bossing gikan sab sa masakit nga kapildihan batok sa Meralco Bolts, 114-116, niadtong Martes, Hulyo 21.
Ang kapildihan maoy labing unang naangkon sa Bossing sulod sa tulo ka duwa.
Sa premirong duwa, ang Bolts makigbatok sa kasamtangang nagsalimoang nga Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa laing Group B nga sangka.
Ang Bolts nagtinguha sa ikatulo niining sunodsunod nga kadaugan human sila nabunyagan og kulbahinam nga kapildihan batok sa Phoenix, 97-98.
Sa ilang bahin, ang Hotshots mamasin pa makaposte sa labing una nilang kadaugan human sila nasubhan og duha ka sunodsunod nga kapildihan batok sa Phoenix, 86-98, ug Blackwater, 81-89.
Sa mga duwa niadtong Miyerkules, gipanghubog sa San Miguel Beermen ang Converge FiberXers, 128-122, samtang gipakaging sa Titan Ultra Giant Risers ang defending champion TNT Tropang 5G, 103-87, sa Group A nga mga engkwuentro. / ESL