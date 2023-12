Gin Kings, Fuel Masters magkombati sa Batangas

Magkombati ang Brgy. Ginebra Gin Kings ug Phoenix Super LPG Fuel Masters sa ikaduhang out-of-town game sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sugod karong alas 6:15 sa gabii, Sabado, Disyembre 9, 2023, sa FPJ Arena sa San Jose, Batangas.

Nagsilbe sab kining homecoming ni Ginebra pointguard LA Tenorio sa iyang probinsya.

Si Tenorio, kinsa bag-uhay pa lang nakabalik pagduwa human sa taastaas nga panahon nga pagpakigbugno sa sakit nga colon cancer, lumad nga taga Nasugbu, Batangas.

Mao kini ang labing unang higayon nga adunay out-of-town game sa San Jose.

“It’s a brand new gym where we’ll hold a first PBA game, and so this is a very special event,” matod ni PBA Commissioner Willie Marcial.

Ang FPJ gym gingalan sa nipanaw nga bantugang action star sa nasod nga si Fernando Poe Jr.

Ang Fuel Masters ni coach Jamike Jarin kasamtangang nahimutang sa ikaduhang luna dala ang 5-1 nga rekord sunod sa league-leader Magnolia Hotshots, nga adunay 6-0 nga baraha.

Naa sa ikatulo ang Gin Kings ni coach Tim Cone bitbit ang 4-1 nga rekord diin gikauban nila’g puwesto ang Meralco Bolts.

Ning sangkaa, labing giatangan ang panagparang sa duha ka kalidad nga imports sa liga nga sila si Tony Bishop sa Gin Kings ug Johnathan Williams III sa Fuel Masters.