Gin Kings giligsan sa Road Warriors

Nibangon ang NLEX Road Warriors gikan sa pagkalubong og 13 puntos aron ilugon ang kadaogan sa crowd-favorite Ginebra Gin Kings, 118-113, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup didto sa Smart Araneta Coliseum, Biyernes sa gabie, Marso 27, 2026.
Ang ace guard nga si Robert Bolick nikapasulod og tres ug tulo ka free throw shots sa uwahing bahin sa fourth quarter para makuha sa NLEX ang ilang ikatulong daog sa conference.
Natapos ni Bolick ang duwa nga adunay 32 puntos, samtang ang ilang import nga si Cady Lalanne nitunol og 32 puntos ug 14 rebounds.
Nidung pud si Schonny Winston ug 21 puntos ug ang rookie nga si LJ Gonzales nitunol og 14 puntos gikan sa bench.
Si Ginebra import Justin Bronwnlee nipabuto og 46 puntos apan kuwang kini para maalsa ang iyang team ngadto sa kadaogan. / RSC