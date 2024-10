Gin Kings gilubong saTropa

Pinaagi sa ilang pilit nga depensa, gipangmakmak sa defending champion TNT Tropang Giga ang Brgy. Ginebra Gin Kings, 104-88, sa Game 1 sa championship best-of-seven series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.

Ang napupo nga puntos sa Gin Kings layo ra sa ilang average nga 106.5 puntos ning maong komperensya.

“We know the strength of Ginebra. We looked at the numbers and we focused really on that - taking away their strengths and really making sure we lean on our strength which is our ability to stop teams and play defense,” matod ni TNT coach Chot Reyes nga napatik sa www.pba.ph.

Gawas sa ilang pilit nga depensa, ang Tropang Giga nagpainit sab sa ilang opensa.

Pagsugod pa lang, ningbulhot na dayon ang opensa sa Tropang Giga aron iposte ang 19-5 nga labaw.

Wala na molingi pagbalik ang Tropang Giga human niini.

Puntos kada usa:

TNT (104) - Hollis-Jefferson 19, Nambatac 18, Erram 15, Castro 14, Pogoy 12, Oftana 9, Aurin 8, Khobuntin 5, Williams 2, Heruela 2.

Ginebra (880 - Brownlee 23, Aguilar 14, Cu 13, Holt 12, Ahanmisi 10, Thompson 7, Abarrientos 5, Pinto 2, Tenorio 2 / ESL