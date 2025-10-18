Gin Kings gipaig sa Bolts

Nibalik ang kuryente sa Meralco Bolts sa second half sa duwa human sa hinay nga pagsugod, ug gilubong nila ang Barangay Ginebra Gin Kings, 89-75, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum, Biyernes sa gabii.
Sila Chris Newsome, CJ Cansino, ug Bong Quinto maoy nagdala sa kusog sa Bolts nga nakabawi gikan sa 12 puntos nga pagkalubong sa first half.
Si Newsome maoy top scorer nga adunay 19 puntos uban sa walo ka rebounds ug upat ka assists, si Cansino midugang og 18 puntos, ug si Quinto nitunol og 11 puntos para sa Bolts nga mikuha sa ilang ikaduhang daog sa torneyo. / RSC