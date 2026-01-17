Gin Kings gitagak sa Beermen

Gipaluhod sa defending champion San Miguel Beermen ang ilang sister team nga Barangay Ginebra Gin Kings, 101-88, sa Game 6 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup semifinals sa Smart Araneta Coliseum, Biyernes sa gabie, Enero 16, 2026.

Ang Beermen nitapos sa ilang semis matchup sa Gin Kings, 4-2, ug moabante sa lain nga tahas diin gahuwat ang pamilyar nga karibal, ang TNT Tropang 5G. Nipabuto og career-high 41 puntos si CJ Perez para pangulohan ang Beermen.

Impresibo ang gibuhat ni Perez kay sa first quarter palang nibuhat na siya og 30 puntos gikan sa limpyo nga 12-of-12 shooting. Gilupig pa ni Perez ang tibuok team sa Ginebra sa first quarter, 30-25.

Ang iyang nabuhat nitabla sa second-higest scoring output sa usa ka local player sa usa ka quarter. Nagtabla sila ni Bong Alvarez nga nibuhat niini tuig 1990, ilang gisundan si Allan Caidic nga maoy naghupot sa all-time PBA record nga 37 puntos sa single quarter tuig 1991.

Gidayeg ni San Miguel coach Leo Austria ang iyang mga batos nga nagtinabangay aron makuha na ang finals seat.

“We don’t want to wait for another conference to get back to the finals. We have the opportunity and we don’t want to waste it,” ni Austria.

“The guys responded. It’s money time and they stepped up,” dugang niini.

Ang init nga rivalry sa San Miguel ug TNT moarangkada sa Game 1 sa PBA Philippine Cup Finals karong Miyerkules, Enero 21, 2026, sa Ynares Center-Antipolo. / RSC