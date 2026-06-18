Gin Kings kampyon

Human sa tulo ka mga tuig, nakalabni na pagbalik og kampyunato ang Brgy. Ginebra Gin Kings sa Philippine Basketball Association (PBA).
Nahitabo kini niadtong Miyerkules sa gabii, Hunyo 17, 2026, sa Mall of Asia Arena dihang ilang gitangtangan og korona ang defending champion TNT Tropang 5G pinaagi sa pagposte og 88-76 nga kadaugan sa deciding Game 7 sa PBA Season 50 Commissioner’s Cup Finals, nga gisaksihan og 24,617 fans.
Napiling Finals MVP mao si Scottie Thompson, kinsa nakaamot og 19 puntos, 11 rebounds, walo ka assists, ug tulo ka steals bisan niduwa kini nga adunay dakong gisi sa ubos sa iyang wa nga mata ug angol (left hamstring).
“Isa sa pinaka the best ’to. Mababaon ko ’to habang buhay, tapos in front of my kids,” matod ni Thompson, kinsa nakaangkon sa iyang ikawalo nga kampyunato ug ikatulo nga Finals MVP award isip sakop sa Gin Kings.
Ang Best Import awardee nga si Justin Brownlee padayon sa iyang wala’y paglubad nga duwa ug gipangulohan niini ang kadaugan pinaagi sa iyang 30 puntos ug 14 rebounds samtang ningdugang og 13 puntos matag usa sila si RJ Abarrientos ug Troy Rosario.
Gikan sa 40-49 nga biya, gipagawas sa Gin Kings ang nabantog nilang “never say die” nga kinaiya aron hingpit nga balihon ang dagan sa estorya sa duwa.
Niabli og dako ang pultahan sa Gin Kings paingon sa kampyunato dihang nakaposte sila og 86-76 nga labaw sa hinapos nga bahin.
Puntos matag usa:
Ginebra (88) – Brownlee 30, Thompson 19, Abarrientos 13, Rosario 13, J.Aguilar 7, Pinto 6.
TNT (76)- McCullough 28, Heading 21, Pogoy 15, Oftana 5, Aurin 4, Nambatac 3. Quarterscores: 18-16, 40-47, 68-63, 88-76. / ESL