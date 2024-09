Gin Kings kontra Painters

Mga duwa karon:

5:00 pm- San Miguel batok Phoenix

7:30 pm- Rain or Shine batok Ginebra

Magpinaksitay ang nagkakuyaw nga Rain or Shine Elasto Painters ug Brgy. Ginebra Gin Kings sa Friday the 13th thriller sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa main game karong gabii, Septiyembre 13, 2024, sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Elasto Painters maoy naggunit sa liderato sa Group B dala ang 5-1 nga rekord samtang sikit nga nagsunod kanila ang Gin Kings, nga adunay 4-2 nga rekord ug nakigbahin sa San Miguel Beermen sa ikaduhang puwesto.

Sa premirong panagsangka sa duha ka mga kampo, gipangbuntog sa Painters ang Gin Kings, 73-64, sa usa ka out-of-town game sa Dakbayan sa Candon, Ilocos Sur niadtong Agusto 24.

Apan nagtuo si Elasto Painters coach Yeng Guiao nga wala pa nigawas ang tiunay nga ikabuga sa Gin Kings niadtong higayuna gumikan kay mao pa lang kini ang labing unang duwa sa crowd favorite ning maong komperensya.

“The Ginebra team we played in Candon was not the real Ginebra team. First game nila iyon in the conference,’ matod ni Guiao.

“They’re coming from the offseason where they’re so busy. Coach Tim (Cone) was busy with Gilas, and a lot of their players were recuperating from injuries,” dugang niini.

Kon modaog ang Painters ning sangkaa, hayan makaseguro na sila og puwesto sa quarter-finals.

Sa ilang bahin, ang Gin Kings determinado nga makabawos sa Painters aron magpaduol sa ganghaan sa quarter-finals.

Sama sa Gin Kings, ang Beermen mosuway sab pagpaduol sa ganghaan sa quarter-finals sa ilang pagpakigbatok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters.

Ang Beermen gilaumang makasugat ra og yano nga kadaugan batok sa nagkagidlay nga Fuel Masters, nga wala pa’y daog sulod sa unom ka mga duwa.

Apan labing seguro, ang Beermen dili mohatag bisan gamay nga kompiyansa ning sangkaa basi sa premiro nilang pagpakigsangka sa Fuel Masters niadtong Agusto 21 diin naglisod sila pagrehistro sa 111-107 nga kadaugan. / ESL