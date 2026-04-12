Gin Kings magtigi sa Fuel Masters

Ang crowd-favorite Barangay Ginebra Gin Kings mosuway pagsukod sa kadaghanon sa gasolina nag dala sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa ilang pagtigi sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup karong Dominggo, Abril 12, 2026, sa Smart Araneta Coliseum didto sa kaulohan.
Dalhon sa Beermen ang ilang taas nga kompiyansa gikan sa impresibo nga 91-89 nga daog sa Manila Clasico batok Magnolia niadtong Biyernes.
Samtang ang Phoenix di pud magpalupig kay gusto kini mobangon gikan sa pagkapilde batok NLEX, 120-102, sa miaging semana.
Ang Ginebra ug Phoenix nagtabla sa 3-2 (win-loss) record kauban ang Terrafirma Dyip. / RSC