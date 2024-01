Gin Kings makigtagay sa Batang Pier

Suwayan sa crowd-favorite Barangay Ginebra Gin Kings ang paglipong sa nagmangtas nga Northport Batang Pier sa usa ka krusyal nga duwa sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup karong gabii, Enero 7, sa Smart Araneta Coliseum.

Tinguha sa Gin Kings nga mabulsa ang ikapito nga kadaugan aron makakuha sila og luna sa Top 4 spot nga adunay pakapin nga twice-to-beat advantage sa quarterfinals.

Nagtabla sa ikaupat nga pwesto ang Gin Kings ug sister team San Miguel Beermen dala ang 6-3 (win-loss) rekord.

Ang Northport nga adunay 6-4 rekord pwede pa makasulod sa Top 4 kon ilang mabuntog ang Gin Kings ug mopabor kanila ang resulta sa ubang mga duwa.

Puros init ang duha ka teams; ang Batang Pier gikan sa 106-89 nga kadaogan batok sa Blackwater Elite niadtong Biyernes, samtang ang Gin Kings nilupig sa TNT Tropang Giga sa PBA Christmas Day game.

“We’re on the right track,” matod ni Northport coach Boni Tan.

“It was a crucial game in terms of placing. Now we have to win our next game against Ginebra to get a better position,” dugang niya.