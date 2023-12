Gin Kings makigtagay sa TNT karong Pasko

Magsinukdanay og kusog ang mga sikat nga teams sa Phi­lippine Basketball Asso­ciation (PBA) sa adlaw sa Pas­ko, Disyembre 25, isip da­lit sa Filipino basketball fans.

Ang rivals Barangay Ginebra San Miguel ug TNT Tropang Giga maoy main event sa Christmas Day games, nga langkuban pud sa pares San Miguel Beermen batok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa first game.

Sugdan ang aksiyon sa fan-favorite Ginebra ug TNT sa alas 6:30 sa gabii samtang ang Beermen-Fuelmasters a­­las 4 sa hapon sa Smart Ara­neta Coliseum.

Ang Ginebra anaa sa ikaupat nga pwesto sa team standings sa Commissioner’s Cup bitbit ang 5-3 (win-loss) nga baraha, gikatabla niini ang sister team nga San Miguel.

Gikan sa kadaugan ang Kings batok sa Meralco Bolts niadtong Biyernes sa gabie, 110-96, nga maoy nisugat sa pagbalik ni all-around ace guard Scottie Thompson.

Ponterya karon sa Gin Kings nga wagtangan sa signal ang TNT aron makapwesto sila og maayo sa top 4 position ug masiguro ang twice-to-beat advantage.

“Twice-to-beat in the quarters is a huge advantage, and we want to be in the Top 4 to get that,” ni Ginebra head coach Tim Cone.

Samtang ang TNT, gikadudahan pa kon makaduwa ba ang ilang import nga si Rondae Hollis-Jefferson human kini matagak sa ilang duwa batok sa Taipei Fubon Braves sa EASL Home and Away season.

Bati ang paglanding sa kanhi NBA player sa 2:45 mark sa fourth quarter sa Sta. Rosa Sports Complex. Gidala kini sa hospital.

Sa laing bahin, magpinanitay ang Beermen ug ang nagkainit nga Fuel Masters sa opening game.

Ang Fuel Masters a­­naa sa ikaduhang pwesto da­la ang 7-1 nga baraha, duol lang sila sa league-leading Magnolia Chi­cken Timplados nga adu­nay 8-1 nga rekord.