Gin Kings mamungot sa Painters

Mga duwa karon:

4:00 pm- Phoenix batok Blackwater

8:00 pm- Ginebra batok Rain or Shine

Mosuway pagbangon gikan sa masakit nga kapildihan ang Brgy. Ginebra Gin Kings sa ilang pagpakigbatok sa nagsalimoang nga Rain or Shine Elasto Painters sa main game ning Biyernes, Nobiyembre 24, 2023, sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup sa Araneta Coliseum.

Ang Gin Kings, nga adunay 1-1 nga rekord, gikan sa kontrobersyal nga kapildihan batok sa league-leader Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 93-91, nga nahitabo tungod sa non-call sa referee sa himatyong mga segundos.

Gipangsuspenso ni Commissioner Willie Marcial ang mga referee ning maong duwa. Mao na lang kini ang konsuwelo sa Gin Kings gumikan kay dili na man mabalik ang nahitabo.

Sa ilang bahin, ang Elasto Painters wala pa nakatilaw og daog sa nag-una nilang tulo ka mga duwa diin gihimo silang biktima sa Meralco Bolts, 107-102, NorthPort Batang Pier, 113-103, ug Phoenix Super LPG Fuel Masters, 99-98.

Nasayod ang Elasto Painters nga naa na sila sa delikadong sitwasyon niini pa lang ka sayo sa komperensya hinungdan kinahanglan na nilang mobangon og sugod.

“Ang problema namin, ‘yung malalakas na team na ang makakalaban namin. That makes it even more difficult ‘yung situation namin,” matod ni Rain or Shine coach Yeng Guiao nga napatik sa www.pba.ph.

Sa premirong duwa, ang Fuel Masters makigbatok sa Blackwater Bossing sugod sa alas 4 sa hapon.

Ang Fuel Masters adunay 2-1 nga rekord samtang ang Bossing naghupot og 1-2 nga baraha.

Kon modaog ang Fuel Masters, hayan maangkon nila ang solo’ng ikaduhang luna apan labing seguro, buhaton sa Bossing ang tanan aron dili kini mahitabo.