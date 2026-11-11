Gin Kings miabante sa semi-finals

Naangkon sa Brgy. Ginebra Gin Kings ang katapusang puwesto sa semi-finals human nila gipasukarap sa kahubog ang San Miguel Beermen, 110-94, sa deciding Game 5 sa ilang quarter-finals series niadtong Martes sa gabii, Nobiyembre 10, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Naggukod ang Gin Kings, 72-80, sa ulahing bahin sa 3rd quarter dihang gisugdan nila pagmugna ang makabungog nga 28-2 nga rally, nga maoy naghatag kanila og 101-82 nga labaw sa tungatungang bahin sa 4th quarter.
Wala na nakabangon pagbalik ang Beermen human niini hangtod sa hingpit nilang pagsukarap sa kapildihan.
Sa kadaugan, naangkon sa Gin Kings ang katungod sa pagpakigharong sa defending champion TNT Tropang 5G sa semi-finals series.
Sa laing semi-finals series, magsangka ang NLEX Road Warriors ug Converge FiberXers.
Puntos matag usa:
Ginebra (110) -– Murphy 31, Thompson 29, Abarrientos 19, Pinto 9, J.Aguilar 7, Holt 5, Rosario 4, Cu 3.
San Miguel (940 -– King 31, Fajardo 20, Perez 15, Trollano 10, Ahanmisi 9, Lassiter 4, Teng 3, Ross 2. / ESL