Gin Kings mihubog sa Warriors

Ningbangon gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan ang Brgy. Ginebra Gin Kings aron pahimungtan ang NLEX Road Warriors, 104-74, sa main game niadtong Dominggo, Nobiyembre 2, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Sports Center sa Antipolo City.
Pagsugod pa lang, gipanghubog dayon sa Gin Kings ang Road Warriors pinaagi sa pagmugna og 11-0 nga labaw sa sayong bahin.
Nagpadayong gitagayan sa Gin Kings ang ilang opensa hangtod nga hingpit na nilang nalanag ang Road Warriors.
Ang Gin Kings ningsaka sa 2-3 nga rekord samtang ang Road Warriors nahagbong sa 4-2 nga rekord.
Gipangulohan ni Japeth Aguilar ang Gin Kings pinaagi sa iyang kaugalingong conference-best nga 25 puntos samtang nidugang og 20 puntos si Stephen Holt.
Matod ni Ginebra coach Tim Cone nga mas maayo ang ilang duwa ning higayona kumpara sa ilang gipakitang duwa sa niagi nilang duha ka mga tahas diin napilde sila batok sa Meralco Bolts, 75-89, ug San Miguel Beermen, 81-83.
Sa laing bahin, naangkon ni TNT Tropang 5G guard Rey Nambatac ang labing ulahing PBA Press Corps Player of the Week award.
Nalupig ni Nambatac sa inilugay ning maong pasidungog sila si San Miguel big man June Mar Fajardo ug guard Juami Tiongson, Rain or Shine Elasto Painters big man Santi Santillan, hasta sila si Aguilar ug Holt.
Puntos matag usa:
Ginebra (104) - J. Aguilar 25, Holt 20, Thompson 12, Gray 9, Rosario 9, Cu 7, Abarrientos 4, Estil 4, Torres 4, R. Aguilar 4, Pinto 4, David 2.
NLEX (74) - Torres 17, Policarpio 13, Fajardo 10, Capulong 9, Bahio 8, Alas 7, Bolick 4, Mocon 4, Ramirez 2. / ESL