Gin kings miselyo sa No. 2 spot

Naselyo sa Brgy. Ginebra Gin Kings ang No. 2 spot human nila gipanghubog ang TNT Tropang 5G, 93-86, sa main game niadtong Dominggo sa gabii, Mayo 10, 2026, sa pagtiklop sa elimination round sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa MOA Arena sa Pasay City.
Ang Gin Kings, nga ninghuman sa eliminasyon dala ang 9-3 nga rekord, makigbatok sa No. 7 Phoenix Super LPG Fuel Masters sa quarter-finals.
Ning maong panagsangka, maggunit og twice-to-beat nga bintaha ang Gin Kings isip benepisyo sa ilang pagkasulod sa Top 4.
Ang Tropang 5G ningsuakarap sa No. 8 dala ang 6-6 nga rekord ug ilang kontrahon ang No. 1 NLEX Road Warriors (10-2) sa quarter-finals.
Sa laing duwa, gipangmakmak sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots ang Meralco Bolts, 93-76.
Bisan sa kapildihan, nagpabilin sa No. 4 ang Hotshots dala ang 8-4 nga rekord samtang ningsaka sa No. 5 ang Hotshots, nga adunay 7-5 nga rekord.
Magsangka sila pagbalik sa quarter-finals.
Puntos matag usa:
1st game:
Magnolia (93) – Chapman 19, Lee 13, Gomez de Liano 10, Sangalang 9, Lastimosa 8, Barroca 8, Lucero 8, Andrada 6, Verano 6, Dela Rosa 3, Alfaro 2, Gomez 1.
Meralco (76) – Jones 14, Mocon 14, Cansino 10, Hodge 10, Brickman 9, Quinto 8, Newsome 7, Black 2, Magbuhos 1, Bates 1.
2nd game:
Ginebra (93) - Brownlee 18, Abarrientos 17, Torres 10, Thompson 9, Go 9, Cu 7, Holt 6, J. Aguilar 6, Rosario 5, Pinto 2, Carino 2, Estil 2.
TNT (86) - Bol 33, Oftana 11, Castro 9, Ferrer 8, Heading 6, Aurin 5, Galinato 5, Nambatac 5, Quitevis 4. / ESL