Gin Kings mo-adjust sa Game 3

Human sa ilang kapildihan sa Game 2 sa semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Mall of Asia Arena sa Pasay City niadtong Dominggo, Mayo 19, 2024, gipahimangnuan ni Brgy. Ginebra Gin Kings coach Tim Cone ang iyang ubang mga batos nga dili magsalig og maayo ni Christian Standhardinger.

Ning maong duwa, ang Fil-German nga sentro nimugna og career-high 41 puntos apan wala kini mosaler ug gipangbuntog sa Bolts ang Gin Kings, 103-91, aron tablahon ang best-of-seven series.

Giangkon ni Cone nga si Standhardinger maoy numero uno nilang opsyon sa opensa apan ang problema, napugngan sa Bolts ang uban niyang mga sakop.

“The game plan was obvious, put the ball on Christian’s hands and make them beat us from the line. And he (Standhardinger) was almost up to the task. He kept his goings, he kept his hands,” pasa­bot ni Cone nga napatik sa Spin.ph.

“(But) they did a good job of shutting everybody else down. We need to get contributions from everybody and we didn’t get that.”

Matod ni Cone nga kinahanglang mohimo sila og adjustment sa Game 2 nga ipahigayom karong Miyerkules, Mayo 22, 2024, sa Dasmariñas Arena sa Cavite.

“They came out with a game plan, they execu­ted it. That’s why it’s a series, it’s 1-1. After that, we’ll see what will go on Wednesday,” dugang ni Cone.

Sa laing bahin, giusban pagmakmak sa San Miguel Beermen ang Rain or Shine Elasto Painters sa Game 2, 106-89, aron pagposte og 2-0 nga bintaha sa laing semi-finals series.

Gipangulohan ni June Mar Fajardo ang Beermen pinaagi sa iyang 22 puntos, nidugang og 19 puntos si CJ Perez samtang nihatag og 16 puntos si Terence Romeo. / ESL