Gin Kings moduwa na’g sugod

Mga duwa karon:

4:00 pm- Magnolia batok NorthPort

8:00 pm- Ginebra batok Converge

Sugdan sa defending champion Brgy. Ginebra Gin Kings ang ilang kampanya sa pagdepensa sa korona pinaagi sa pagpakigbatok sa Converge FiberXers sa main game ning Biyernes sa gabii, Nobiyembre 17, 2023, sa Philippine Basketballl Association (PBA) Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Gin Kings moparada og balik sa ilang nagkampyon nga puwersa gawas lang sa ilang resident import nga si Justin Brownlee, kinsa dili pa makaduwa tungod sa iyang positibong resulta sa doping test human sa malampusong kampanya sa Gilas Pilipinas sa miaging 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Isip puli kang Brownlee, gikuha sa Gin Kings ang laing dekalidad nga import nga si Tony bishop, kinsa nakaduwa sa Meralco Bolts niadtong 2021 Governor’s Cup.

“Guys can’t wait to start playing in the PBA again,” matod ni Ginebra coach Tim Cone.

Mangulo sa lokal nga puwersa sa Gin Kings mao sila si Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Jamie Malonzo, Christian Standhardinger ug Stanley Pringle.

“I’m excited to be back,” dugang ni Cone. “We’re a process and system-oriented team. We take it day-by-day, working hard to get better. That’s our focus but our goal is always to win the championship,” matod niya.

Sa ilang bahin, ang FiberXers mosuway pagbangon human sila nabunyagan og duha ka sunodsunod nga kapildihan.

Sa premirong duwa, ilugan sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug NorthPort Batang Pier ang solong liderato sa ilang panagsangka sugod sa alas 4:00 sa hapon.

Ang Hotshots ug Batang Pier kasamatangang nagbahin sa ibabaw nga luna nga pulos adunay 2-0 nga rekord.