Gin Kings mosukod sa kakusgon sa Bolts

Parehong gikan sa daog ang duha ka powerhouse teams ug naglantaw nga moratsada sa ilang winning momentum.

Ang Gin Kings nibawi gikan sa ilang kapildihan sa opening game pinaagi sa, 92-77, nga paglampornas sa TNT Tropang 5G, samtang ang Bolts nakaputol sa ilang duha ka kapildihan pinaagi sa, 105-96, nga kadaugan batok sa Blackwater Bossing.

"I don't think we would be as bad as in the 'Clasico' game but probably not as good as in the TNT match, we'd be happy to be just in between," sigon ni Ginebra coach Tim Cone.

Samtang ang star player ug beterano sa Meralco nga si Chris Newsome kinsa nimugna og 22 puntos gikan sa 6-of-9 shooting sa ilang unang daog, nagkanayon nga big picture ang ilang gitan-aw og one game at a time ang ilang gilantaw.

"It's always tough whenever you lose heartbreakers, close games like that (versus Titan Ultra and Rain or Shine)," padayag ni Newsome sa ilang duha ka pilde.

"But it's still early on in the season. Something that we talked about is you never know what can happen. In our championship run, we had three games left and one loss would have put us out of the playoffs. But everyone, especially the veterans stepped up and we got through,” pasabot niya.

Si Newsome mosandig sa suporta nila Cliff Hodge, Allein Maliksi, Brandon Bates, Raymond Almazan, ug Aaron Black.

Ang Bolts dili lang sa PBA Philippine Cup mopakita og aksiyon kay nagpreparar pud sila sa East Asia Super League nga sugdan karong Oktubre 22, sa Ryukyu, Okinawa. / RSC