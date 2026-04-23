Gin Kings mosuway pagkuha’g bahin sa ikaduha nga puwesto

Mga duwa karon:
5:15 pm- Macau batok TNT
7:30 pm- Ginebra batok Blackwater
Mosuway pagkuha’g bahin sa ikaduhang puwesto ang Brgy. Ginebra Gin Kings sa ilang pagpakigbatok sa Blackwater Bossing sa main game karong Biyernes sa gabii, Abril 24, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Kong modaog ning sangkaa ang Gin Kings, nga adunay 5-2 nga rekord, hayan ilang ikaubang sa ikaduhang puwesto ang NLEX Road Warriors ug makadugkat og dugang kahayag sa ilang purohan alang sa twice-to-beat nga benepisyo sa makasulod Top Four.
Ang Bossing nagbitay sa ubos nga bahin dala ang 2-6 nga rekord apan puno kini sa kadasig gumikan sa ilang surpresang kadaugan batok sa usa sa gikahadlukang puwersa nga mao ang San Miguel Beermen, 126-122, niadtong Miyerkules, Abril 22.
Sa laing bahin, ang TNT Tropang 5G, nga gikan sa 92-97 nga kapildihan batok sa Converge FiberXers niadtong Miyerkules, mosuway pagbangon pinaagi sa pagpakigbatok sa guest team Macau Black Knights sa premirong duwa. / ESL