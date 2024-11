Gin Kings ‘nabuhi’ sa Kalagkalag

Gipalong sa Barangay Ginebra Gin Kings ang signal sa TNT Tropang Giga sa Game 3, 85-73, sa Philippine Basketball Association (PBA) Go­vernors’ Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum, gabii sa All Saints Day, Nobiyembre 1.

Ang Gin Kings nakakuha sa ilang unang daog sa best-of-seven championship series ug nakalihay sa pagkalubong sa makutas nga 3-0 nga buslot.

Ang Game 4 duwaon alas 7:30 karong gabii, Nobiyembre 3. Si Justin Brownlee milamba og 18 puntos, 13 rebounds ug upat ka assists, midugang si Mav Ahanmisi og 16 puntos ug walo ka rebounds, ug si Scottie Thompson mitunol og 15 puntos, lima ka rebounds ug upat ka assists para sa Gin Kings sa Game 3 nga usa ka must-win game para sa Kings.

Sa ilang pagkamumo sa unang duha ka duwa sa finals, depensa ang gigamit sa Kings para makabangon.

"We certainly played a lot better, especially on defense," sigon ni Ginebra head coach Tim Cone. "I think coming from the San Miguel series (in the semis) we're a little bit worn and not as focused as we should be. The two games kind of woke us up so hopefully this gets us going in the series," padayon niini.

Ang import sa TNT nga si Rondae Hollis-Jefferson mitali og 24 puntos, 14 rebounds, pito ka assists, upat ka steals ug usa ka block sulod sa 48 minutos nga playing time. Apan, parat ang shooting percentage ni Hollis-Jefferson nga nakapasulod lang og walo sa 26 ka itsa.

Si Poy Erram mikamada og 12 puntos samtang si Jayson Castro ug RR Pogoy mitunol og 10 puntos matag-usa para sa TNT.

Sigon sa opisyal sa liga nga mao kini ang unang duwa nga naatol sa kalagkalag.

Matod ni PBA Commissioner Willie Marcial nga ila kining gibuhat ang duwa atol sa kalagkalag para di mabalda ang schedule sa Gilas Pilipinas para sa second round sa FIBA Asia Cup qualifiers nga gitakda karong Nobiyembre 21 sa Mall of Asia Arena.

Pasabot ni Marcial nga kon maabot sa Game 7 ang maong finals, sa Nobiyembre 10 pa kini matapos. / RSC