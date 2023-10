Gin Kings nangita na og ipuli ni Brownlee

Naghuwat na lang ang Brgy. Ginebra Gin Kings sa opisyal nga pag-anunsyo kabahin sa estado sa ilang resident import human kini nahagbong sa drug test atol sa iyang pagduwa sa GIlas Pilipinas sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Gitataw ni Ginebra team governor Alfrancis Chua nga dili na sila mokuwestiyon sa positibo nga resulta sa drug test ug igo na lang sila naghuwat sa kon unsa man gani ang ipahamtang nga silot kang Brownlee.

“We are just going to wait kung ano sasabihin nila,” matod ni Chua nga napatik sa Spin.ph.

Mao sab kini ang gisulti ni Phi­lippine Basketball Association (PBA) chairman Ricky Vargas.

“We have not heard of any sanctions yet. We will await for those sanctions. Then that’s the time for us to respond,” batbat ni Vargas.

Ning Martes, Oktubre 17, 2023, ang PBA nagpagawas na og team lineups diin si Brownlee pa gihapon ang nakalista nga import sa Ginebra.

Hinuon giklaro ni Chua nga nangita na silang daan og laing import nga ihulip isip pagpa­ngandam sa posibilidad nga ma-­ban si Brownlee sa tanang FIBA-sanctioned tournaments.

Sa laing bahin, magpinaksitay ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug TNT Tropang Giga inig sugod sa 2023-24 PBA Commissioner’s Cup karong Nobiyembre 5, 2023, alas 7:00 sa gabii, sa Smart Araneta Coliseum.

Ning sangkaa, giatangan ang panagharong sa duha ka dekalidad nga imports nga sila si Tyler Bey sa Hotshots ug Rondae Hollis-Jefferson sa Tropang Giga.

Sa dili pa ang panagsangka sa Hotshots ug Tropang Giga, ang PBA manghatag una og mga pasidungog alang sa 47th Season Leo Awards sa alas 4:00 sa hapon ug mosunod niini ang opening ceremonies.